Guillermo Farré: “Te queda un sabor feo”

Sporting Cristal cayó ante Melgar por 2 a 0 como visitante en el Torneo Clausura por la fecha 8. Al respecto, el DT ‘celeste’, Guillermo Farré explicó en rueda de prensa que posiblemente se haya equivocado en el planteamiento del partido. “El partido no salió beneficioso para nosotros desde el comienzo. Quizá el planteamiento haya sido equivocado, a lo cual después tendré que ver las imágenes para ver si se dio como lo habíamos analizado previamente“, explicó en conferencia de prensa.

Además, no ocultó que el marcador le dejó un sabor feo, especialmente tras el segundo gol del ‘Dominó’. “Obviamente, el 2 a 0 te queda un sabor feo porque si bien en el primer tiempo no se hicieron las cosas bien, en el segundo ya el partido se torno parejo con ida y vuelta, con alguna situación nuestra. Después que te metan el gol al último te deja un sabor más feo de lo que hubiese sido. Pero, la verdad es que el partido no fue para nada beneficioso para nosotros“, comentó Guillermo Farré.

De igual forma, se le consultó al entrenador argentino los motivos por los cuales sustituyo a Maxloren Castro a los 79′. “Iban 75 minutos había hecho un desgaste muy grande, consideraba que poniendo a Adrián (Ascues) podíamos tener un poco más de tenencia en esa gestación de juego. Max es un jugador que nos da desequilibrio, pero con 75 minutos encima ya había perdido la frescura para poder hacerlo“, indicó Guillermo Farré.

También puedes leer:

¿Le dice adiós al Clausura?

Con esta derrota, Sporting Cristal quedó en el quinto puesto de la tabla general con 12 puntos; a 5 de diferencia del líder Alianza Lima. En sus últimos 5 partidos, el conjunto ‘celeste’ solo consiguió una victoria, tres empates y una derrota.

Por otro lado, Melgar se posiciona en el cuarto lugar del Clausura con 13 unidades y un partido menos; a la espera de que se reprograme su partido ante Comerciantes Unidos.

Puedes leer: Paolo Guerrero ya tendría un acuerdo para firmar por Alianza Lima