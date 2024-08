Sporting Cristal: Irven Ávila da la cara tras la derrota en Arequipa

Los “Celestes” no han ganado un partido fuera de Lima en el Torneo Clausura.

Sporting Cristal cayó 2-0 contra Melgar en Arequipa. Tras este resultado, los “Cerveceros” se mantienen en el quinto lugar del Torneo Clausura con 12 puntos, por detrás de Cusco, Melgar, Universitario y el puntero Alianza Lima. Sin embargo, sus opciones de ser campeón nacional siguen intactas, ya que en la tabla acumulada se encuentra segundo. Respecto al partido y la situación de que atraviesa, Irven Ávila comentó sobre esto en una entrevista para L1 MAX.

Sobre el partido en Arequipa y la cantidad de puntos que Alianza le ha sacado en el Clausura (5), el “Cholito” dijo: “Mucha frustración. Sabíamos lo que significaba este partido. Éramos conscientes de lo que nos jugábamos, pero bueno. Situaciones del partido, errores nuestros que nos cuestan el partido. No hay tiempo para lamentos. Es corregir y seguir trabajando para sumar la mayor cantidad de puntos”.

Ávila mostró su respaldo a Gianfranco Chávez, luego de la equivocación que cometió en el segundo gol de Melgar. “Respaldo a todos. Acá, cuando se equivoca uno, es error de todos. Hoy le tocó a Gian, mañana puede ser otro compañero. Acá no hay que poner nombres. Esto es de equipo. Hoy nos equivocamos todos. Simplemente, corregir y pensar en el siguiente rival”, expresó.

En el partido de la fecha pasada, el empate 0-0 contra Alianza Lima, algunos hinchas tuvieron un intercambio de palabras con Yotún, que se encontraba en la tribuna. Sin embargo, este era el sentir a todo el equipo por los últimos partidos. “Nada. Decirles que ellos no merecen este resultado. Siempre agradecemos el apoyo que tenemos, sea de local o de visita. Trataremos de corregir esto para darle alegría no solo a ellos, sino también a nuestra familia”, comentó el jugador de 34 años.

Deuda fuera casa

Cristal no ha ganado un partido fuera de Lima en esta segunda etapa del campeonato. Al mando de Guillermo Farré, perdieron contra ADT (3-1) y empataron versus Los Chankas (3-3) y Atlético Grau (1-1). Ahora, este tropiezo en Arequipa se suma. “Sí, somos conscientes de eso. Nos toca empatar, perder. No es lo que venimos a buscar, pero bueno, hay que corregir, como te dije. No queda otra que seguir trabajando. Analizar muy bien qué es lo que nos está pasando, y luego de eso, poder plasmar lo que se trabaja durante la semana”, indicó el delantero de Sporting Cristal.

