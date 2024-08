Pablo Sabbag habla de su momento con Alianza Lima

El delantero colombiano anotó el tercer tanto ante Cienciano.

Alianza Lima venció 3-0 a Cienciano. Un partido que en el primer tiempo hubo muchas oportunidades desperdiciadas. Sin embargo, los “Blanquiazules” lograron sacar el partido adelante. El tercer gol lo anotó Pablo Sabbag. El atacante venía de un momento complicado en La Victoria y su emoción se notó durante todo el compromiso.

El 19 de los “Íntimos” no anotaba desde el sábado 29 de julio del 2023, contra César Vallejo. Ante su sequía, las críticas no tardaron en llegar. “Simplemente, a veces, las personas hablan sin conocer lo que realmente pasa. Hay que ser más cuidadosos al momento de decir las cosas. Muchas veces lastiman a la gente. Quiera o no, uno a veces ve los comentarios. Al final, también somos seres humanos que sentimos, así como cualquiera. No está bien que hagan comentarios que pueden lastimar a las personas”, comentó.

Sobre la lesión que lo tuvo alejado de las canchas durante varios partidos, indicó: “La verdad es que yo tuve una lesión complicada, una lesión larga. Como toda lesión larga, siempre quedan dolores que con el tiempo se van yendo. Eso es lo que estaba pasando, que a veces me seguía doliendo. Ahorita, creo que gracias a Dios, vengo de semanas muy buenas en las que ya el dolor está muy mínimo”.

Durante el encuentro, el atacante de la selección de Siria se le notó algo ansioso por marcar. Cuando se le consultó por eso, solo respondió que no era eso. “No sé si “ansiedad” sea la palabra. Tenía ganas de marcar, pero entendía que estaba pasando por un momento en el que tenía que tener mucha paciencia y seguir perseverando”, señaló.

Sobre la reacción de sus compañeros dijo: “Los integrantes del equipo se han alegrado más que yo, porque han visto lo que me ha tocado pasar este año. Mucha gente no lo sabe, porque no viven el día a día conmigo”. Además, Sabbag confía en que después de este tanto, todo mejorará. “Ha sido un año muy difícil para mí en lo personal, y creo que la vida me sonríe nuevamente. Se acabó; el sol sale después de la tormenta”, agregó.



