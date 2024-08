Guillermo Farré: “El partido estuvo muy trabado”

Los ‘celestes’ se encuentran en el cuarto lugar del Clausura y visitarán a Melgar en la próxima fecha

El entrenador de Sporting Cristal, Guillermo Farré, habló en conferencia de prensa sobre el partido ante Alianza Lima en el que empató sin goles. Dentro de su analisis, el estratega argentino destacó que los ‘celestes’ mantuvieron el control del partido. “Tuvimos posesión porque el equipo rival se replegó para salir y atacar espacios vacíos. Es por eso que, con menos pases y posesión, el rival puede llegar a tener mayores posibilidades“.

Añadió que el duelo ante los ‘íntimos’ fue muy exigente. “El partido estuvo muy trabado, ,muy exigido, muy friccionado, muy físico y cuando un rival tiene una estructura defensiva solida y con mucha gente en defensa, tuvimos mucha posesión pero no teníamos la posibilidad de tener el espacio adecuado para genera una situación de riesgo“, analizó el entrenador argentino.

También tuvo palabras para su guardameta, Diego Enríquez, por su penal atajado al ‘Bigote’ Rodríguez. “La situación del penal es particular y específica. Lo único que hacemos es rezarle al de arriba para darle oraciones a Diego porque es el único encargado en ese momento de darnos una solución“. Asimismo, reiteró su confianza en el plantel ‘celeste’ a pesar del resultado. “Me quedo tranquilo por el desarrollo del partido. Sabemos que tenemos que sumar puntos constantemente. Obviamente, las tablas se miran, se analizan, pero no me puedo quedar solo con lo numérico“, declaró Guillermo Farré.

Guillermo Farré llegó a Cristal en junio de este año, en reemplazo del brasileño Enderson Moreira, al termino del Apertura. Con el argentino como DT, Cristal consiguió 3 victorias, 3 empates y una derrota en lo que va del Clausura, lo que deja a la ‘Maquina Celeste’ en el cuarto lugar de la tabla.

¿Cuándo es el próximo partido de Cristal?

El siguiente encuentro de los ‘celestes’ será ante Melgar, en Arequipa, el miércoles 21 de agosto. Los ‘rimenses’ necesitan con urgencia los 3 puntos para no alejarse de la lucha por el Clausura y para dejar atrás al ‘Dominó’. Por su parte, el conjunto arequipeño no podrá contar con 3 jugadores (Pablo Lavandeira, Brian Blando y Jefferson Cáceres) por la suspensión impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol.

