Hernán Barcos habló de su lesión

Luego del empate sin goles ante Cristal, Hernán Barcos explicó lo que sucedió con su lesión

Alianza Lima y Sporting Cristal tuvieron un encuentro decisivo por llegar al primer lugar del Torneo Clausura, pero ambos equipos quedaron igualados en el marcador, permitiendo a Universitario quedarse, por el momento, con el primer puesto. Pero las malas noticias siguieron llegando para Alianza, ya que su goleador, Hernán Barcos, salió lesionado y explicó las razones de su salida durante el tiempo de juego.

“En los primeros dos o tres piques que hice comencé a sentir que se me cargaba y cuando pedí el cambio es porque no podía correr e iba a perjudicar al equipo, y preferí salir. Esperemos que no sea nada”, añadió el futbolista de 40 años, Hernán Barcos.

Hernán Barcos fue consciente de la gran oportunidad que tuvo Alianza Lima de poder sumar de a tres y seguir manteniéndose líder del torneo y solamente quedó lamentarse por el encuentro empatado: “Nos vamos con un sabor amargo, creo que fuimos superiores durante el partido. El equipo se comportó muy bien, trabajó muy bien, nos faltó ese último toque”.

Además, el futbolista argentino, nacionalizado peruano, afirmó haber desperdiciado las ocasiones claras de gol por parte de Alianza Lima, durante el encuentro con Sporting Cristal, en el Estadio Nacional: “Vinimos a ganar e hicimos todo para ganarlo. Los goles hay que hacerlo y nosotros no los pudimos hacer”.

Alianza Lima deberá dejar atrás el resultado poco conveniente con Sporting Cristal, ya que, por la fecha 8 del Torneo Clausura, recibirá este martes a Cienciano, en el Estadio Alejandro Villanueva. Por parte de Sporting Cristal, tendrá nuevamente un encuentro decisivo por seguir en carrera por ganar el Torneo Clausura, pues visitará este miércoles a Melgar, en la ciudad de Arequipa.