Manchester City se enfrentará al Chelsea en su debut liguero

El Manchester City volverá a la Premier League cuando enfrente al Chelsea en la primera jornada de la competición. Los dirigidos por ‘Pep’ Guardiola buscan extender su dominio en el fútbol inglés, por lo que deberán de arrancar con pie derecho esta nueva edición de la liga inglesa; sin embargo, el conjunto londinense tendrá que mantenerse firme y evitar caer en el debut de su nuevo DT, Enzo Maresca.

Los ‘citizens’ llegan de una buena temporada en la que consiguieron su cuarta Premier League consecutiva, desde que el Liverpool de Jurgen Kloop la ganó en la 19/20. Por su parte, el proyecto del Chelsea no termina de arrancar. Con 63 puntos, el conjunto ‘blue’ termino en la sexta posición de la Premier y con la clasificación a Conference League. Lo que supone una decepción al mirar el dinero que gastaron en fichajes en los últimos años.

El partido se disputará en Standford Bridge y marcará el debut como entrenador del ex Leicester, Enzo Maresca. Los ‘blues’ llegan con dudas dentro del campo, luego de una mala pretemporada en la que solo pudieron ganar un partido. Además de ello, ‘The Lions‘ tiene una sobrepoblación de jugadores con casi 40 futbolistas en el primer equipo.

Por otro lado, el ‘Pep’ Guardiola después de ganarlo todo con el Manchester City confesó no tener la misma motivación. “Ahora mismo no tengo la motivación de ganar otra Premier League, llegará en el último mes de competición”, declaró.

Además, dio más detalles sobre la salida de Julián Álvarez. “Cuando no están felices aquí no pueden rendir a su máximo nivel, y aquí exigimos que rindan al máximo nivel. Tu no puedes, en cualquier profesión, levantarte por la mañana, hacer y tener una gran sonrisa si tu te quieres ir”, sentenció el ex Barcelona.

