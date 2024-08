Mariano Soso: “Tuvimos argumentos para llevarnos la victoria”

Los íntimos empataron a cero y ahora comparten el liderato del campeonato con Universitario

Mariano Soso dirigió su segundo partido como entrenador de Alianza Lima ante su ex equipo, Sporting Cristal, con un marcador de 0 a 0. El partido fue cerrado y con muchas faltas que cortaron el ritmo del juego; sin embargo, los ‘íntimos’ se acercaron más veces al arco ‘rimense’. Inclusive, tuvieron un penal a su disposición que Diego Enríquez atajó a Sebastián ‘Bigote‘ Rodríguez.

En conferencia de prensa, Mariano Soso resaltó algunos aspectos positivos de su equipo. “El equipo fue consistente en lo defensivo, que encontró los ataques claros para ponerse en ventaja, que en la primera mitad gravitó más que el rival y que en la segunda encontramos transiciones las situaciones más claras del juego a nosotros, será cuestión de persistir“, declaró el DT argentino.

Sin embargo, reconoció que este deporte no es de merecimientos y que debieron de llevarse la victoria ante Cristal. “El fútbol no es de merecimientos pero somos conscientes de que tuvimos argumentos para llevarnos la victoria esta noche“, comentó el ex Sport Recife.

Asimismo, fue consultado por la sensación que le dejó el partido en el Estadio Nacional. “La sensación, cuando el equipo reúne mayor argumento que el adversario, lo que gobierna a nuestro grupo de futbolistas es insatisfacción, en cuanto a la semana voy reconociendo un grupo de jugadores aplicados al proyecto del partido y a la ejecución del mismo“, declaró. Aunque también tuvo palabras para su ex equipo y su rendimiento durante los 90 minutos. “Cristal es un equipo que dispone de posiciones más largas pero en ningún momento fue amenazante o tuvo situaciones claras”, apuntó Mariano Soso.

Tras el empate sin goles, Alianza Lima se encuentra en el segundo puesto del Clausura con 14 puntos, por detrás de Universitario de Deportes, también con 14, quien lo supera por diferencia de goles. Por su parte, Sporting Cristal ocupa el cuarto lugar de la tabla con 12 unidades.

