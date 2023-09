El Bayern Múnich no logró fichar a Palhinha y a otros 2 jugadores

El campeón alemán no contará con Joao Palhinha y el mercado de fichajes cerró en Alemania. Al Bayern Múnich se le escaparon hasta 2 fichajes.

Tras el acuerdo del Bayern Múnich con el Liverpool por la venta de Ryan Gravenberch, el campeón alemán buscaba a un reemplazo. Es así que el club bávaro negoció con el Fulham para traer a Joao Palhinha. Con poco tiempo de margen, el portugués llegó a Múnich para completar las pruebas médicas. Incluso ya se estaba grabando su presentación con la camiseta del Bayern Múnich. No obstante, el traspaso acaba de colapsar según informó el periodista experto en fichajes, Fabrizio Romano.

Lee:

Palhinha iba a unirse al Bayern Múnich para las siguientes 5 temporadas. El gigante de Baviera estaba dispuesto a pagar alrededor de 65 millones de euros por el volante portugués. Sin embargo, el Fulham no consiguió un reemplazo, el cual inicialmente era Amrabat. Luego, el club de Hammersmith trató de fichar a McTominay del Manchester United sin éxito. Es así que el traspaso se cayó a última hora y Palhinha volverá a Inglaterra, a pesar de pasar las pruebas médicas y hacer el contenido multimedia con el Bayern Múnich.

Otros de los jugadores en los que estaba interesado el Bayern Múnich era Bella-Kotchap. El futbikista alemán se quedará en el Southampton que milita en la Championship (segunda división inglesa). El defensa central iba a ser el reemplazo del francés Pavard, quien se marchó al Inter de Milán. Kotchap es internacional con la Selección Alemana, por lo que jugando en segunda división probablemente saldría de las convocatorias. Sin embargo, el Bayern Múnich no pudo concretar su fichaje.

Por si no era suficiente, la otra opción para reemplazar a Pavard era el inglés Trevoh Chalobah. El defensa del Chelsea no tiene espacio en la plantilla del club inglés. Es por esa razón que el Bayern Múnich estaba negociando una cesión con opción de compra por Chalobah. No obstante, el Chelsea no quiere deshacerse de manera definitiva del central de 24 años, por lo que la transferencia terminó colapsando.