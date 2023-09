El Liverpool rechazó más de 100 millones de euros por Mo Salah

Mohamed Salah se quedará en Liverpool, el club inglés rechazó la gran oferta del Al-Ittihad por el egipcio.

El Liverpool rechazó la última propuesta del Al-Ittihad por Mohamed Salah. El club árabe ofreció más de 100 millones de euros por el delantero de 31 años. Sin embargo, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, fue clave para no vender al ‘Faraón’. Además, a pocas horas del cierre de mercado en Inglaterra, es casi imposible conseguir un reemplazo para Mohamed Salah. La ventana de transferencias en Arabia Saudí cerrará el 7 de septiembre.

Desde su llegada en 2017, Mohamed Salah se convirtió en el jugador más importante del Liverpool. Al lado del senegalés Sadio Mané y el brasileño Roberto Firmino, formaron uno de los mejores tridentes en los últimos años. Actualmente, solo Mo Salah sigue en el Liverpool, mientras que sus ex compañeros se unieron a la liga de Arabia Saudí recientemente.

Con el Liverpool, el ‘Faraón del gol’ mostró su mejor nivel. En los 308 partidos disputados por Mohamed Salah, el atacante marcó 187 goles y dio 81 asistencias. Esto le bastó para ser el máximo goleador de la Premier League en 3 ocasiones. Además de ser considerado como el mejor jugador africano en 2017 y 2018.

Salah hizo historia ganando varios títulos al mando de Jürgen Klopp. En la temporada 2018/19, los ‘Reds’ consiguieron su sexta Champions League. Posteriormente, ganaron su primer Mundial de Clubes derrotando al Flamengo de Brasil. No obstante, el título más importante para el Liverpool fue su primera Premier League en 2020.

El cuadro de Merseyside no lograba ser campeón de Inglaterra desde 1990 y el formato actual cambió a partir de 1992. Es por eso que el Liverpool cargaba con el peso de no haber ganado nunca una Premier League. Sin embargo, de la mano de Salah, los ‘Reds’ se proclamaron campeones de Inglaterra luego de 30 años, aunque no pudieron festejar cómodamente con sus hinchas por la pandemia.