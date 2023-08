Mohamed Salah se queda en la Premier League

Mohamed Salah tuvo oferta de Arabia Saudita

Mohamed Salah se quedará en el Liverpool y seguirá mostrando sus dotes futbolísticos en la Premier League.

Tras rumores de medio oriente de una posibilidad de traspaso del delantero, su agente, Ramy Abbas, tuvo que aclarar su situación contractual: “Si consideráramos dejar el Liverpool este año, no habríamos renovado el contrato el pasado verano. Mohamed sigue comprometido con el LFC”.

El delantero egipcio decidió quedarse en el equipo con el que ha logrado grandes objetivos, como por ejemplo una Champions League, y seguir confiando en el proyecto deportivo comandado por su director técnico Jürgen Klopp. Pero ese contexto no ha sido el mismo para otros compañeros suyos, los cuales han decidido partir a un nuevo rumbo, en este caso es al país árabe. Mencionados ex jugadores “reds” son el goleador Roberto Firmino y las dos protagonistas fundamentales de la columna vertebral del equipo inglés, Jordan Henderson y Fabinho.

El Al-Ittihad quiso ponerle la cereza al pastel, ofreciéndole un contrato con grandes beneficios económicos (155 millones de euros), pero el internacional con su selección de Egipto no aceptó la propuesta y decidió seguir derrochando magia en el campeonato de Inglaterra. A los que sí pudieron convencer fueron a Karim Benzema, ex Real Madrid, N’Golo Kanté, ex Chelsea y dos futbolistas que destacaron mucho por su entrega y su buena función en el campo de juego, Fabinho y Diogo Jota.

