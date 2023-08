Mundial Femenino Australia-NZ: octavos de final

Colombia vs Jamaica: Colombia, hace historia al llegar por primera vez en su historia a los cuartos de final en el Mundial de la categoría cuando la capitana de Colombia, Catalina Usme, anotó a principios de la segunda mitad para poner a su país entre las 8 mejores; Khadjia Shaw y Drew Spence estuvieron cerca de Jamaica; Colombia se enfrentará a Inglaterra en cuartos de final el sábado.

No se predijo que ninguno de los dos llegaría a los octavos de final, pero se enfrentaron con creces a los favoritos del torneo en la fase de grupos para establecer una eliminatoria intrigante en Melbourne.

Francia vs Marruecos: Kadidiatou Diani anota y asiste y Eugenie Le Sommer anota dos goles para que Francia venciera a Marruecos 4-0; Anissa Lahmari e Ibtissam Jraidi fueron las más cercanas para las Atlas Lionessas; El equipo de Herve Renard se enfrentará a los coanfitriones de la Copa del Mundo, Australia, en los cuartos de final de este sábado.

El equipo de Hervé Renard había superado por seis a Panamá en su último partido del Grupo F y, con el regreso de varias estrellas libres de las grilletes de una posible suspensión, volvió a subirse a la bicicleta en Adelaide.

