“El Cristal vs Alianza será un gran partido”: Pablo Zegarra

Pablo Zegarra, ex director técnico de Sporting Cristal, analizó la final nacional entre los celestes y Alianza Lima por la Liga 1 2021.

Pablo Zegarra, ex director técnico de Sporting Cristal, habló sobre la final nacional entre los cerveceros y Alianza Lima. El ex futbolista señaló que a la definición por el título han llegado los dos equipos más regulares del torneo y que el partido de este domingo será una buena previa de los partidos por la final.

“En ese camino que han venido ambos equipos, Cristal intentó fortalecer esa idea de juego que tiene hace mucho tiempo, podrá contar con los chicos de la Selección, mientras que Alianza en ese camino ha venido creciendo y al paso de los partidos se ha hecho más sólido, teniendo algunos recambios para poder tomarlos en cuenta según cómo valla el partido. Creo que llegan los dos en buenas condiciones y ojalá tengamos un buen partido”, afirmó Zegarra en Radio Ovación.

El ex DT celeste habló sobre cómo se ha dado el torneo: “Algunos equipos al inicio estuvieron bien, pero no tuvieron mucha regularidad como para mantenerse en esos puestos. Cristal se mantuvo, Alianza mejoró mucho y se consolidó en la segunda fase, no sé si al inicio del año pensaron que estarían peleando el título”.

Sobre la Selección Peruana, declaró: “Hubo varios momentos en el equipo, que estuvo recibiendo más goles de lo normal, pero se recuperó lo sólido que fue cuando clasificó al Mundial. Hubo algunas modificaciones en la defensa y en el ataque también se ha buscado otras opciones por tantas lesiones. Tenemos oportunidades en esta fecha doble que viene y por ahí van pesar esos resultados en lo que puede venir”.