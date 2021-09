El Cruz Azul de Juan Reynoso fue goleado y eliminado de la Concachampions

Juan Reynoso, director técnico de Cruz Azul, declaró tras ser eliminado de la Concachampions por un global de 5-1 ante Monterrey.

Juan Máximo Reynoso, director técnico de Cruz Azul, se mostró muy dolido tras la eliminación de la ‘Máquina Cementera’ de la Concachampions. El ‘Cabezón’ indicó que su equipo no tiene tiempo para lamentos y debe recuperarse inmediatamente.

Monterrey eliminó a Cruz Azul de la Concachampions con un marcador global de 5-1. En conferencia de prensa, Reynoso no buscó excusas para la eliminación de la ‘Máquina’.

“Estamos destrozados, golpeados, y está en nosotros, esto nos tiene que remover, nos tiene que dar una enseñanza total y un aprendizaje para lo que viene. Está claro que no nos está alcanzando, podría dar mil excusas que no vienen al caso. Fue una noche negra para nuestra historia”, afirmó el entrenador peruano de 51 años.

“Podría dar muchas excusas, no es mi estilo, nos ganaron y bien, hay que felicitar a Monterrey, y si algo nos tenemos que reprochar es que pecamos por momentos de inocentes en detalles puntuales, poco más que comentar”, agregó el ex técnico de Melgar.

Finalmente, Reynoso dijo que Cruz Azul no puede perder más tiempo y debe levantarse de inmediato. “Tenemos un momento muy malo, esta noche va a ser muy dura, pero el guerrero tiene que aparecer mañana, no hay tiempo para lamentos, pero sí para pedirle enormes disculpas a la afición. Desde mañana cambiar el chip y ver de qué estamos hechos, de eso se trata esto, no hay excusas”.