“La ‘U’ no puede estar ajeno a competencias internacionales”: Gregorio Pérez

Gregorio Pérez, director técnico de Universitario de Deportes, debutó con triunfo en el banquillo crema y habló sobre los objetivos en la Liga 1 2021.

Quiere la 27. Universitario de Deportes derrotó 2-0 a la Universidad San Martín en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 10 de la Fase 2 de Liga 1 Betsson 2021. Los cremas se impusieron de manera contundente ante el colero del certamen, logrando un triunfo importante con goles de Luis Urruti (62′) y Tiago Cantoro (90′). Gregorio Pérez tuvo su segundo debut con el buzo de Universitario, dejando más que satisfechos a la exigente hinchada crema.

El director técnico uruguayo se refirió al triunfo en su segundo debut con Universitario: “Hay que vivir la realidad, no me gusta crear falsas expectativas. Nos quedan 21 puntos y debemos tratar de ganar la mayoría para entrar en un torneo internacional. La ‘U’ tiene una historia muy rica y no puede estar ajeno a competencias internacionales. Hay muchos equipos arriba y que también juegan, nosotros somos optimistas y creemos en el plantel, el otro día fue importante ganar tras cuatro fechas, nos da confianza para seguir trabajando”.

“Mi primera etapa en la ‘U’, la cerré y di vuelta a la página. Viví ese momento, donde no teníamos las posibilidades de regreso y ya pasó. Pero nos puso muy contentos que nuevamente pudiéramos regresar al club. Las circunstancias se dieron para eso, y para nosotros fue un masaje al alma, en el sentido de que algo dejamos en el camino, había un cariño mostrado por la gente”, dijo el ‘Goyo’ en ‘Noches en la Cancha’ de Radio Ovación.

Sobre los cambios en el plantel crema para el 2022: “Termina el campeonato y luego hay dos meses y medio para preparar un equipo. El torneo acaba y el 14 de enero ya está comenzando. Hoy yo estoy enfocado en el día a día. No puedo pensar más allá. Tenemos tiempo y hoy el plantel que tiene la ‘U’ es este, nosotros asumimos la responsabilidad que nos toca. Hoy es el mejor plantel que tiene, cuando se termine la temporada, hay tiempo para analizar”.