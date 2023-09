El Deportivo Garcilaso se quedó con la victoria frente al Cusco FC

Por la jornada 13 del Torneo Clausura, el Deportivo Garcilaso venció al Cusco FC por 2 a 1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El ‘Pedacito del Cielo’ consiguió la victoria frente al Cusco FC en un encuentro muy igualado. Con este resultado, el Deportivo Garcilaso llega a las 22 unidades y sigue en la lucha por el Torneo Clausura.

Al final de la primera parte, se vino el 1-0 a favor del Deportivo Garcilaso. A los 45+1’, el defensa uruguayo del Cusco FC, Federico Alonso, anotó en su propia puerta para poner en ventaja la ‘G’.

Sin embargo, los ‘Dorados’ lograron empatar a pocos minutos del inicio del segundo tiempo. A los 49 minutos, Abdiel Ayarza marcó de cabeza el 1-1 con asistencia de Felipe Rodríguez. El empate era buen resultado para ‘La máquina dorada’, pero no supieron aguantar el resto del encuentro.

Lee:

A los 68 minutos, el ‘Vendaval Celeste’ volvió a ponerse por delante en el marcador. El ecuatoriano de 34 años, Joao Rojas, puso el 2-1 final con un buen disparo desde el borde del área; la asistencia fue de David Dioses.

El Cusco FC intentó reponerse y casi sufrió la expulsión de su portero a los 90+7’. El argentino de 41 años, Daniel Ferreyra, había sido amonestado con tarjeta roja directa por protestar. No obstante, el VAR intervino para que Ferreyra no deje a su equipo con 10 jugadores. Aún así, no consiguieron empatar el encuentro.

Alineación del Deportivo Garcilaso:

(c) Diego Penny; Carlos Caraza, Aldair Salazar, Juan Diego Lojas, Alexi Edwin Gómez, Emmanuel Páucar, David Dioses, Jorge Bazan, Joao Rojas, Jonathan Betancourt, Kevin Quevedo.

Ingresaron: Jose Antonio Parodi, Álvaro Olaya, Santiago Giordana y Jhony Obeso.

Alineación del Cusco FC:

(c) Daniel Ferreyra; Josué Estrada, Federico Alonso, Nelinho Quina, Anthony Gordillo, Jordan Guivin, Gerson Barreto, Johnny Vidales, Abdiel Ayarza, Felipe Rodríguez, Christopher Olivares.

Ingresaron: Tiago Cantoro, Hideyoshi Arakaki, Mauro Da Luz y Alonso Yovera.