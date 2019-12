El duo dinámico

Escribe: Fernando Jiménez

Ocho de la mañana. Desayunaba cortando un trozo de omelette y tomando un sorbo de café americano. ¿Y Jorge?, le pregunto tras saludarlo. Debe estar en su habitación preparando su tema para más tarde que vamos a exponer. “Esto está espectacular” dice mientras engulle la tortilla francesa. El “Chavo” Fucks tiene buen diente. Lo acompaño a desayunar y está concentrado en su exposición. ¿Va a ir Sotil?, me pregunta. “Lo llamé anoche a Marcelo Sottile y se emocionó cuando le dije lo que vos me contaste, que el Cholo Sotil es su hincha”. Sucede que a Marcelo le dicen “Cholo” por Sotil. Me dice que te pida el teléfono para llamarlo desde Argentina.

Baja Barraza al comedor y se sienta a tomar desayuno con nosotros. ¿A qué hora vamos?, pregunta. A las 10 le digo, estamos cerca. En media hora llegamos., lo tranquilizo. Léete este texto y lo debatimos, señala. Lo leo en pocos minutos y me gusta. Esto les va a encantar. Cuenta la historia del alemán Adolf “Adis” Dassler y que de la fusión de su apelativo “Adis” y agregado las primeras tres letras de su apellido sale ADIDAS. Y fueron los grandes proveedores de la FIFA y de los clubes más importantes del mundo. Escribe en la nota de cuando tenía once años y regresaba presuroso del colegio para ver el partido en diferido del Mundial 66 que jugaron dos días antes Argentina con Inglaterra.

El “Chavo” me cuenta que un día TyC juntó a Diego La Torre y a Batistuta para comentar un partido. Diego excelente, pero Bati hilvanaba una frase. Fue un fracaso. Me dice que La Torre empezó comentando partidos en México a las 12 de la noche cuando casi nadie veía tele a esa hora, pero fue aprendiendo y puliéndose y hoy en día es el mejor comentarista del fútbol argentino. El Chavo me habla y sigue revisando su texto de lo que va a exponer. “Estoy un poco nervioso porque no me he preparado bien. He tenido muchos días ajetreados. Y remata estoy como cuando empecé en la tele y me pusieron un telepronter. Me marcaban lo que tenía que decir, pero se trababa mi lengua, me cuenta y se ríe.

A las diez en punto enrumbamos al auditorio. ¿Por dónde estás?, me pregunta Jakie (Ubillus), asesora de Publicidad del diario. Ya estamos llegando, estoy por los Delfines, le respondo. Ya está llegando gente, apúrense, agrega. Y llegamos. Roberto Mejía Alarcón, el rector de la Bausate, los recibe con afecto. El Lobito Esteves me llama para decirme: “Ya estoy con Roberto (Chale) en el auto, todavía no arranquen. Julio César Uribe me pregunta dónde puede estacionar. Jaime Duarte ya está en el auditorio. Cachito Ramírez se excusa que ha fallecido un familiar y tiene que viajar a Chiclayo.

Ya va a empezar el Conversatorio. Le pido al Divino Redentor que todo salga bien. Detesta la maleta. No soy muy afecto a las adulonerías tampoco. Empieza Raúl Maraví, el moderador a presentar a los expositores. Lucho Zacarías, el Chupo Arriola, Jaime León Pallete, José “Tarjetita” Arana, Enrique Mayor, entre otros nos engalanan con su presencia. Al final, fue un espectáculo. Barraza estuvo sensacional. El Chavo