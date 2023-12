El entrenador venezolano César Farías es opción en Universitario

El entrenador ha dirigido en la liga colombiana este año

El entrenador César Farías es una de las opciones que se manejan en la directiva de Universitario.

Dentro de la lista de entrenadores que maneja la escuadra crema se encuentra el estratega vinotinto, quien dejó Aucas de Ecuador, con el que salió campeón, y en esta temporada que pasó, bajo su dirección técnica, el equipo de las Águilas Doradas se metió al cuadrangular final para definir al campeón de la Liga Betplay; no obstante, no pudo clasificar a la final. Pero el registro que dejo la gran campaña que hicieron fue que no perdieron ningún partido en la etapa de todos contra todos.

Asimismo, el comunicador Gustavo Peralta Coello indica que puede ser la posibilidad que gusta más en el cuadro crema y que el próximo tiempo será importante para saber si puede haber un avance o no. Destaca que el estratega tiene todavía vínculo contractual con el conjunto colombiano por toda la siguiente campaña, pero con una cláusula.

