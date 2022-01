El favor de Mbappé a PSG antes de fichar por Real Madrid

Según Eduardo Inda, el delantero francés ya ha avisado a los altos mandos de PSG sobre su salida en verano.

Kylian Mbappé tiene decidido fichar por el Real Madrid una vez termine su contrato con el Paris Saint-Germain el próximo 30 de junio. El delantero quiere cumplir el sueño que tiene desde la infancia y ya ha avisado a los altos mandos del PSG sobre su salida.

Aunque las ofertas de renovación han sido muy buenas en el sentido económico, ‘Kiki’ no se ha dejado llevar por el dinero y ha antepuesto lo deportivo. Pese a ello, el ex AS Mónaco le ha hecho un último favor a su todavía equipo: recomendar al jugador que debe reemplazarlo.

A través de una información brindada por el periodista español Eduardo Inda, en El Chiringuito, no se trata de otro que de Ousmane Dembélé, el crack del Barcelona cuyo contrato acaba a finales de junio y que podría desembarcar en el Parque de los Príncipes a costo cero al tratarse de un agente libre.

Dembélé es uno de los mejores amigos de Mbappé, por lo que el delantero del PSG lo conoce de sobra como para poner las manos al fuego por él ante la directiva del Paris Saint-Germain. El otrora jugador del Borussia Dortmund incluso heredaría el dorsal del internacional con Francia: el número 7.

“Mbappé ha recomendado a los dirigentes del PSG que ya que se va pueden fichar a un jugador del Barcelona, Dembélé”, reveló Inda durante el programa deportivo español que conduce Josep Pedrerol.