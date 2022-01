Pablo Míguez: “Es una felicidad grande, era una aspiración personal”

El jugador blanquiazul asistió hoy a la sede central de Migraciones y ya es un ciudadano nacionalizado peruano.

Tras muchos días de espera, Pablo Míguez es oficialmente peruano y a partir de esta edición de la Liga 1, el volante del cuadro íntimo figurará como peruano en el plantel de Alianza Lima, dejando de ocupar una plaza de extranjero en el fútbol nacional.

A través de una Resolución Suprema 289-2021-IN, de fecha 30 de diciembre de 2021, que firmó personalmente el Presidente de la República, Pedro Castillo, y el Ministro del Interior, Avellino Guillén, hoy se otorgó la nacionalidad peruana por naturalización a Pablo Míguez Farre y a Superintendencia Nacional de Migraciones lo inscribió en el registro respectivo.

En esa línea, hoy, 11 de enero de 2022, la ‘Cotorra’ firmó el título de nacionalidad y en los próximos días se procederá a la Ceremonia Especial de Juramentación de Obtención de la Nacionalidad Peruana (virtual debido a la pandemia), conforme lo señala el Reglamento de la Ley de Nacionalidad.

“Es una felicidad muy grande, Perú es un país que me tocó llegar, me abrió las puertas y estoy contento. Estuve en varios lugares, pero cuando llegué a este lindo país, me sentí cómodo. Era una aspiración personal tener la nacionalidad peruana”, comentó el jugador de Alianza Lima.

Asimismo, Míguez agradeció a Migraciones por permitirle la posibilidad de ser peruano y contribuir con su desarrollo profesional. “He logrado el objetivo de cumplir con el proceso que lleva su tiempo; pero vale la pena. Agradezco a todas las personas de Migraciones que participaron en mi nacionalización”.