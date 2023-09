El futbolista que ha rechazazado jugar en Inglaterra

El futbolista juega en un equipo inglés, que disputará un torneo internacional

El futbolista del que se habla se trata de Evan Ferguson, que viene destacando en el Brighton, por dicho motivo podría ser convocado por Inglaterra, que busca ir afianzando más el seleccionado.

El joven jugador de dieciocho años en el último partido disputado con el equipo de las gaviotas ante Newcastle United por la Premier League, ha encajado en la portería tres tantos (en total tiene cuatro en este año), por lo que se había estado rumoreando que podría integrarse a la selección inglesa, pero el propio deportista ha mencionado a la prensa su decisión de que no jugaría por los ingleses.

“Desde ya te digo que no, no me lo permitirían, mi papá me mataría (debido a que es de Irlanda) y no podría volver a casa”

En el país británico están buscando afianzar cada vez más el equipo con nuevos jugadores los cuales están rindiendo de buena forma en su club como ese el caso de Ferguson. Tienen la intención de formar una selección con jugadores consolidados y jóvenes.

