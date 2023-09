¿Lionel Messi ya no aguantará los 90 minutos?

Durante los últimos minutos del partido entre Argentina frente a Ecuador, Messi pidió el cambio porque se sentía fatigado.

Lionel Messi estaría entrando a la etapa en la que no aguanta jugar los partidos completos. El astro argentino tiene 36 años, por lo que es natural que empiece a sentirse cansado en encuentros de gran exigencia.

Después del partido, Lionel Messi declaró lo siguiente con respecto a su sustitución:

“Al final estaba un poco cansado y nada se dió así. Seguramente no será la última vez que empiece a salir durante los partidos, pero me sentí muy bien. Fue un partido difícil de jugar, muy físico, muy duro, pero me sentí bien”.

En el duelo frente Ecuador, Leo Messi marcó el gol triunfo, gracias a un tiro libre. El jugador del Inter Miami igualó el récord de Luis Suárez y se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas. Además, está nominado por la revista France Football al Balón de Oro de esta temporada. Por lo que, Messi sigue estando presente en el fútbol de alto nivel, aunque no será por mucho tiempo.

El capitán de la Selección Argentina está viviendo su última etapa como futbolista. Messi decidió dejar el competitivo fútbol europeo, fichando por el Inter Miami esta temporada. El astro argentino se toma con calma esta última fase, tras ganar el Mundial de Qatar en 2022. Asimismo, no está seguro de volver a jugar una Copa del Mundo con Argentina.

Esto declaró Lionel Messi sobre una posible participación en el Mundial 2026:

“Yo creo que este fue mi último Mundial (Qatar 2022). Ahora iré viendo como se dan las cosas, pero en principio no creo que llegue al próximo Mundial”.

Cristiano Ronaldo habló sobre su rivalidad con Messi:

“La rivalidad se acabó, pero fue una buena rivalidad que los espectadores disfrutaron bastante. Somos dos muy buenos jugadores que cambiaron la historia del fútbol y continuamos haciéndolo. Él está haciendo su camino como yo hago el mío. Y vamos a continuar, el legado continúa, pero la rivalidad, no”.