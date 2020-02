El Imperio del Gol

Cusco FC le ganó 2-0 a Audax Italiano por la Copa Sudamericana

Ellos sí sacaron cara por el Perú. Cusco FC derrotó por 2-0 como local al Audax Italiano de Chile por la primera ronda de la Copa Sudamericana en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa y sueña con clasificar a la siguiente fase.

El no poder ser locales en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega no los desmotivó y fueron de menos a más en los 90 minutos en este encuentro. El primer tiempo tuvo bastantes duelos personales en todos los rincones del campo pero no había ninguna ocasión de peligro.

Ya en el segundo tiempo, los cusqueños salieron con un aire distinto y estuvieron siempre cerca de abrir el marcador. Primero con un cabezazo de Eduardo Aranda que pegó en el palo y luego con un gol anulado al argentino Franco Boló. La revancha llegó a los 73 minutos, cuando el joven defensor Yordi Vílchez, quien cumplía ayer 25 años, añadió el balón tras aprovechar un rebote. Y a los 83, un gran remate de Boló pegó en el palo y en la espalda del arquero Devecchi para que convierta en propia meta y selle el triunfo para los imperiales.

La revancha será el 27 de febrero en el Estadio Nacional de Santiago. Antes, este lunes deberán visitar a UTC en Cajamarca por la tercera fecha de Liga 1.

—————–

DATO: Cusco FC se une a los equipos no limeños que tuvieron un gran debut por Copa Sudamericana, junto a Sport Huancayo y FBC Melgar.

—————-

CUSCO FC (Perú) 2



Juan Pretel

—

Jair Toledo

Miguel Paniagua

Yordi Vílchez

Jair Céspedes

—

Eduardo Aranda

Marcos Delgado

Miguel Carranza

Franco Boló

Alfredo Ramúa

—

Janio Pósito

——————————

DT: Javier Arce

———————————-

AUDAX ITALIANO (Chile) 0

José Devecchi

—

Nicolás Fernández

Carlos Labrin

Osvaldo Bosso

Diego Torres

—

Iván Ledezma

Luis Cabrera

Pablo Lavandeira

Nicolás Orellana

Jorge Henríquez

—

Rodrigo Holgado

————————–

DT: Francisco Meneghini

———————————–

ÁRBITRO: Luis Quiroz (Ecuador)

GOLES: Yordi Vílchez 73’ José Devecchi 83’ (CUS).

CAMBIOS: Miguel Aucca x Marcos Delgado, José Guidino x Franco Boló, Brandon Palacios x Miguel Carranza (CUS). Nicolás Crovetto x Diego Torres, Ariel Martínez x Jorge Henríquez, Bryan Figueroa x Pablo Lavandeira (AUD).

TA: Jair Céspedes (CUS). Diego Torres, Nicolás Crovetto (AUD).

ESTADIO: Monumental de la UNSA (Arequipa)