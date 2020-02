Cuestión de intensidad

DT Javier Arce señala que deben jugar de igual a igual la vuelta en Chile

El entrenador de Cusco FC, Javier Arce, manifestó que no han ganado nada todavía, pues el objetivo principal no está cumplido. “La serie no está cerrada, nosotros vamos a ir a ganar en Chile. Sabemos de la importancia y que se logró un buen triunfo, pero tenemos que mantener el mismo nivel de juego allá. Haremos todo lo posible para clasificar, es lo que queremos todos”, declaró el estratega nacional.

Asimismo, dijo que lo ideal pudo haber sido ganar por más goles, pero como se dio el partido, siente que fueron justos ganadores. “Uno siempre quiere ganar por más goles, sobre todo en la Copa Libertadores, pero en estos torneos ganar es vital, sea la diferencia que sea”, sentenció.