Pablo Lavandeira fue fichado por el Club Melgar procedente de Alianza Lima, el uruguayo nacionalizado peruano buscará tener más protagonismo con el ‘Dominó’.

Tras un año y medio jugando por Alianza Lima donde salió campeón nacional en 2022, Pablo Lavandeira se va a Melgar para afrontar el Torneo Clausura. El futbolista de 33 años no continuará con el elenco ‘Blanquiazul’ tras haber llegado a un acuerdo con el club de Arequipa. La institución ‘Victoriana’ probablemente aceptó la oferta cercana a 100 mil dólares por el jugador nacido en Montevideo para mantenerse estable económicamente.

Si te interesa puedes leer: Alianza Lima vio afectado sus ingresos por los derechos televisivos

Otra de las razones de la salida de Lavandeira fue sin duda la falta de minutos. Pablo fue pieza clave juntó al delantero argentino, Hernán Barcos, la temporada pasada. Ambos futbolistas hicieron una gran dupla y consiguieron el Torneo Clausura 2022. Posteriormente, ganaron la final nacional con un gol y una asistencia del uruguayo-peruano frente a Melgar. Sin embargo, este año tras la llegada de Andrés Andrade y Christian Cueva, solo pudo jugar 647 minutos en 14 partidos en la Liga 1. Además, solo pudo sumar 83 minutos en 3 partidos de Copa Libertadores.

Lee:

Los números de Lavandeira se vieron afectados por la falta de oportunidades. La temporada pasada marcó 11 goles y dió 12 asistencias en 38 partidos de la Liga 1. En Copa Libertadores jugó los 6 partidos, marcó 2 goles y dio una asistencia. No obstante, esta temporada en 17 partidos jugados (solo en 2 completó 90 minutos) dió 2 asistencias y marcó 1 gol en Liga 1. Ese gol fue concedido por Hernán Barcos tras el penal indirecto ante Deportivo Binacional. Así mismo, en Libertadores no pudo hacer ninguna diferencia en el marcador.

“Como posibilidad de arribo, yo no podría negar las capacidades de ese futbolista, adaptable a nuestra forma de juego. Pero no podría confirmar absolutamente nada porque la dirigencia no me ha informado. Estaría faltando a la verdad” declaró el entrenador de Melgar, Mariano Soso.