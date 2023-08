El insólito partido que jugaron Gauff y Siegemund en el US Open

Hubo un condimento especial para la primera ronda del US Open que quedará para la historia: duró el primer juego del segundo set. 26 minutos.

Pero Siegemund, dos veces campeona de dobles aquí, presionó a Gauff durante casi tres horas tensas e irritables, llevándose el primer set y obligando a la sexta cabeza de serie a profundizar en sus reservas de determinación y coraje.

Es cierto que esta victoria por 3-6, 6-2 y 6-4 tomó tanto tiempo en parte debido a los incesantes retrasos de la alemana, que irritaron a su oponente, al árbitro y al público, que incluía a Mike Tyson y los Obama.

Justo cuando creías haberlo visto todo en este deporte, ambos tenistas protagonizaron un partido imperdible al inicio del segundo set. Tras los primeros 40 iguales, se disputaron 26 puntos frenéticos hasta que culminó el cansancio con la alemana. Se jugaron un total de 32 puntos.

Ninguna mujer estadounidense ha ganado aquí desde 2017. Ninguna de las otras 42 jugadoras estadounidenses en los principales cuadros individuales enfrenta la emoción y las expectativas que giran en torno a Coco Gauff. Pero la joven de 19 años aterrizó en Nueva York en plena forma y con la esperanza renovada de cumplir su inmensa promesa. De ganar un primer Grand Slam.

La primera noche nunca estuvo destinada a prolongarse así. Laura Siegemund nunca tuvo la intención de causar tanto susto. Sí, había vencido a Gauff en su único encuentro anterior. Pero la alemana de 35 años había caído al puesto 121 del mundo. Se vio obligada a superar la clasificación sólo para llegar a este punto.

14 – Cori Gauff has claimed her 14th win in the United States this year, after defeating Laura Siegemund in the opening round of the US Open. Gauff now has the most wins in the US of any player this year at WTA events. Home.#USOpen #USOpen2023 | @usopen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/9pPdkYcfJW

— OptaAce (@OptaAce) August 29, 2023