El Inter de Miami va a la carga por Luis Suarez

El delantero uruguayo es prioridad en el inter de Miami tras la llegada de Busquets y Farias

Siguen las labores en los despachos del Inter Miami. El club de Florida no desiste en su misión de rodear de los mejores compañeros posibles a su nueva gran estrella, Leo Messi. Según informaciones cercanas al entorno de las operaciones, el principal objetivo de Inter Miami en estos momentos es el fichaje de Luis Suárez. El uruguayo tiene contrato con Grêmio hasta diciembre de 2024 y el club no tiene la intención de desvincularse del jugador antes de esa fecha.

El periodista Gastón Edul ha concretado que existen negociaciones entre el jugador y ambos clubes, todo ello con vistas a un acuerdo que favorezca a todas las partes. El principal contratiempo en estos momentos estaría en el Grêmio. El club de Porto Alegre no contempla la salida del uruguayo antes de que termine la Copa do Brasil, uno de los principales objetivos a corto plazo del equipo.

En el caso de Luis Suárez, la intención a este momento es reunirse con Messi y Busquets en la MLS, donde podrían aguardar a otro viejo conocido que sigue sin club como Jordi Alba. El jugador se sumaría así a un nuevo reto en un proyecto ilusionante y según parece, Inter Miami confía en que esto se produzca pese a las dificultades económicas que esto supondría.

Lee más:

https://larazon.pe/se-dara-el-debut-de-lionel-messi-en-torneo-internacional/

El impacto de Suárez en Grêmio, un contratiempo

Suárez es la gran figura de Grêmio. Pese a su edad y los rumores previos con relación a unos problemas en la rodilla, su olfato goleador y espíritu competitivo siguen intactos. Tal es así, que el club de Porto Alegre lo cree esencial en la búsqueda del anteriormente mencionado título copero que supone un objetivo principal debido al ingreso económico que esto supondría (entorno a 20 millones de dólares).

Cabe destacar que Grêmio incrementó en cerca de 30.000 el número de socios dese la llegada del uruguayo. Es el máximo goleador del equipo en el Brasileirao (4 goles) y uno de los jugadores que más aportan en el ámbito ofensivo (3 asistencias).