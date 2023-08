El Manchester United acordó mutuamente la salida de Greenwood

Tras un proceso de investigación, Mason Greenwood no seguirá en el Manchester United por los problemas judiciales que tuvo con su pareja.

El Manchester United anunció hace unos días que harían una investigación exhaustiva para definir la continuidad de Mason Greenwood en el equipo ‘Red Devil’. El jugador de 21 años fue acusado por violación, agresion sexual, comportamiento controlador y coercitivo por su mujer. Sin embargo, su propia pareja retiró los cargos contra Greenwood.

Ante esto, el Manchester United hizo público que estaban analizando el caso de Mason Greenwood. Y a pesar que no encontraron pruebas de un posible delito de Greenwood, el club y el futbolista inglés acordaron terminar su vínculo para evitar más polémicas.

Este fue el mensaje del Manchester United tras concluir su investigación y la salida de Mason Greenwood:

“Nuestro proceso comenzó en febrero de 2023, tras la retirada de todos los cargos contra Mason”.

“Sobre la base de las pruebas disponibles, hemos concluido que el material publicado en línea no proporcionaba una imagen completa y que Mason no cometió los delitos respecto de los que fue acusado inicialmente”.

“Todos los involucrados, incluido Mason, reconocen las dificultades con el jugador que reanuda su carrera en el Manchester United. Por lo tanto, se ha acordado mutuamente que sería más apropiado que Mason lo hiciera lejos de Old Trafford y Manchester United”.

Mason Greenwood también compartió un mensaje con respecto a su salida del Manchester United:

“Quiero empezar diciendo que entiendo que la gente me juzgará por lo que han visto y escuchado en las redes sociales, y sé que la gente pensará lo peor”.

“No hice las cosas de las que fui acusado y también en febrero fui absuelto de todos los cargos. Sin embargo, acepto plenamente que cometí errores en mi relación, y asumo mi parte de responsabilidad”.

“La decisión de hoy ha sido parte de un proceso de colaboración entre el Manchester United, mi familia y yo. La mejor decisión para todos nosotros, es continuar mi carrera futbolística lejos de Old Trafford, donde mi presencia no será una distracción para el club. Agradezco al club su apoyo desde que me uní a los siete años. Siempre habrá una parte de mí que es United”.

