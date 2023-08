Barcelona: Incertidumbre en el cumpleaños 35 de Lewandowski

El delantero polaco, Robert Lewandowski, no está teniendo un buen presente en el FC Barcelona. Xavi Hernández sigue confiando en él.

Hay cierta preocupación en el FC Barcelona con respecto al rendimiento de Robert Lewandowski. El atacante que acaba de cumplir 35 años, no ha tenido un buen inicio en LaLiga EA Sports. Por lo que, se estaría pensando en darle menos continuidad en el once titular del estratega español, Xavi Hernández. Sin embargo, el entrenador del Barcelona seguiría confiando en Lewandowski, esperando que solo este pasando por una mala racha, ya que solo se han disputado 2 partidos en esta temporada.

“Ha tenido dos o tres claras. Marcará. Tiene que tener más paciencia y no salir de su posición aunque no le llegue. La que toque va a ser en el sitio correcto. Les pasa a los interiores, a los extremos. El partido requería juego posicional. Necesita un gol, como todos los delanteros. No es una excepción”. Declaró Xavi Hernández con respecto a la actualidad del delantero polaco.

La principal queja sobre la influencia de Lewandowski en los partidos, es que se le esta dificultando marcar gol. Como uno de los mejores delanteros netos de la última década, se espera que pueda solucionar complicados encuentros con las pocas oportunidades de gol que tenga. A pesar de las quejas, Lewandowski contribuyó con una asistencia de cabeza en el gol de Ferran Torres en la victoria por 2-0 del Barcelona frente al Cádiz.

Si bien Lewandowski podría recuperar su nivel y pelear denuevo por ganar el ‘Pichichi’ en España, esto no podría ser suficiente en la Champions League. Desde hace 2 temporadas, el Barcelona viene sufriendo con pasar al menos a los octavos de final de la Liga de Campeones. Otro fracaso como este, podría perjudicar mucho más la establidad económica del Barça por la gran inversión con palancas que está haciendo el presidente del club catalán, Joan Laporta.