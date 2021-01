El misterioso mensaje de Dani Alves, ¿de vuelta a Sevilla?

Dani Alves publicó una foto junto a Cristóbal Soria y la frase: ”El buen hijo que siempre vuelve a casa”

Un enigmático mensaje de Dani Alves revolucionó las redes sociales. El lateral brasileño publicó una foto con Cristóbal Soria, con quien coincidió en el Sevilla, junto a la frase: ”Como dice el dicho: El buen hijo siempre vuelve a casa!”. Inmediatamente se comenzó a especular con una posible vuelta del brasileño a la club sevillista.

En la imagen aparece Dani Alves junto al comentarista de ‘El Chiringuito‘, quien fue delegado del club durante la estancia del brasileño en el Sevilla. A pesar de que tiene contrato, rápidamente se abrió la posibilidad de un posible regreso del defensor a Europa. Después de dejar el PSG, último club europeo en el que perteneció, el conjunto hispalense intentó su fichaje pero no se acabó cerrando la operación.

Sin embargo, más tarde se conoció que el tweet de Dani Alves no tenía nada que ver con un posible regreso al Sevilla. Por ello, el conjunto andaluz informó que junto a #GoodCrazy, el equipo de eSports de Dani Alves, participará en la eLaLigaSantander, la competición oficial de FIFA 21 en España. De este modo, el defensor brasileño volverá a ‘vincularse’ al conjunto hispalense, donde estuvo seis temporadas y consiguió cinco títulos.

Por último, Dani Alves se mostró muy feliz por llegar a un acuerdo con el Sevilla, club del que guarda un gran recuerdo y al que tiene un gran cariño: “Cuando se me planteó la oportunidad de vincularme de nuevo con el Sevilla FC mediante la competición en eLaLiga no me lo pensé ni un minuto, por todo lo significa y significó en mis inicios ese club”.