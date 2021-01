Laporta superó las 10.000 firmas

Joan Laporta sale como favorito en las elecciones del FC Barcelona y no descarta hacer un nuevo Camp Nou.

El expresidente del FC Barcelona, Joan Laporta, fue el primer pre candidato que presentó las firmas. El precandidato se personó en las oficinas del club con 10.257 firmas de apoyo a su candidatura. Además, las elecciones que se celebrarán el próximo 24 de enero si las condiciones sanitarias lo permiten.

Asimismo, Laporta se impuso a los otros tres que han pasado el corte de las 2.257 exigidas a falta de validación: Víctor Font (4.713), Toni Freixa (2.822) y Emili Rousaud (2.510). Por consiguiente, a partir de hoy se revisarán las firmas entregadas y el día 14 se proclamarán los candidatos. Incluso, Rousaud es el que va más justo para poder concurrir a las urnas finalmente.

Por otra parte, Joan Laporta estaba satisfecho por las firmas obtenidas, pero no quiere hablar de favoritismo: “Vamos bien, pero no nos podemos confiar. No pienso en si soy favorito o no, sólo en estar concentrado para explicar bien el programa. Es lo que pienso hacer en campaña y me da igual si es ante uno, dos o tres rivales. Confío en que se celebren las elecciones. Este desgobierno no se puede permitir más”.

Por último, Víctor Font se quedó a medio camino de Joan Laporta. También, Xavi Vilajoana no llegó al mínimo exigido al contar con sólo 1.968 pero permitió que se contabilizaran las firmas. A diferencia de Jordi Farré, Lluís Fernández Alá y Pere Riera, que las destruyeron allí mismo. Agustí Benedito ni acudió para presentar sus firmas.