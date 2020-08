El “Mudo” está entre algodones

Le hicieron nuevas pruebas, pero sigue convaleciente

Como bien se supo hace días por este medio, Patricio Rubio y Beto Da Silva fueron totalmente recuperados de sus lesiones, pues vienen trabajando esta semana con total normalidad. No obstante, hay un jugador que todavía no está al 100 por ciento de su físico. Se trata de Alberto Rodríguez quien no iba a jugar ante Binacional por molestias en el músculo posterior.

Sin embargo, el último lunes Alberto Rodríguez fue sometido a algunas evaluaciones y luego de los resultados positivos el doctor de Alianza Lima, Hugo Blácido, le dio el visto bueno para que se sume a los entrenamientos de cara al próximo duelo de la Liga 1 2020. Para esto, Mario Salas está evaluándolo con trabajo diferenciado, pues cree que el defensa necesita trabajos de acondicionamientos para saber llevarlo de buena manera. Queda esperar como le irá.