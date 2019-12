El ‘Mudo’ no seguirá en la ‘U’

Gerente deportivo oficializó salida de Alberto Rodríguez del club crema

Se confirmó. En los últimos días, la relación entre Universitario y el defensa Alberto Rodríguez se desgastó. Y fue el gerente deportivo del club crema, Jean Ferrari, quien confirmó que el ‘Mudo’ no renovará y dejará la institución.

“Terminamos el día e informo que Alberto Rodríguez no continuará con nosotros, siempre el respeto y cariño, Will. Seguimos. Y Dale U!!!”, escribió en sus redes el directivo.

En Universitario trataron por todos los medios de convencer a Rodríguez, quien era del agrado del técnico Pérez. Incluso el propio estratega expresó públicamente su deseo de contar con el zaguero. Sin embargo, en el primer día de pretemporada, el ‘Mudo’ no se apareció, a pesar de estar considerado en lista.

A Rodríguez no le gustó que en su contrato de renovación, se indique una cláusula por si se vuelve a lesionar. Esto deterioró la negociación y el resultado fue no seguir en el club.

Recordemos que Rodríguez de 35 años, no jugó ni un solo partido esta temporada. Su último cotejo oficial fue el 30 de octubre ante Sporting Cristal, en esa ocasión sufrió la rotura del tendón de aquiles, y se alejó de las canchas por un año.

Ahora, la ‘U’ busca un refuerzo para la zaga y todo apunta que será un extranjero. En las próximas horas, habrán novedades.