Germán Denis: “La ‘U’ fue mi trampolín”

El exatacante crema reconoció que su paso por el fútbol peruano ayudó para poder continuar su carrera a sus 38 años

La inesperada partida de Germán Denis en Universitario no solo afectó al equipo, sino también a los hinchas. Y es que, la ‘U’ se quedó sin un ‘9’ de peso y le costó hacer goles en el Clausura, torneo que al final no pudo conseguir.

Ahora, el argentino Denis viste los colores del club Reggina de la Serie C de Italia, pero esto no hace que olvide a la ‘U’ y, recordó su paso por Ate y el fútbol peruano. “Puedo decir que en Perú, Universitario fue un trampolín para continuar mi carrera. Más allá de que a mis 38 años me siento bien y me encuentro en un buen momento”, dijo el ‘Tanque’ en una entrevista a ESPN.

“Creo que tuve la posibilidad de exprimir al máximo mi talento. Jugué con mucha continuidad y eso me ayudó muchísimo, así que es también mi agradecimiento a Universitario”, remarcó denis, quien jugó en la ‘U’ la {ultima mitad del año 2018 y la primera parte del 2019, y convirtió un total de 16 goles.