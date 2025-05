¡EL NIVEL LO PONE UNO MISMO!

Renato Tapia habló sobre su nuevo cambio a Al Wasl.

Renato Tapia, mediocampista de la selección peruana, habló sobre su reciente fichaje por el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos y dejó en claro que llega motivado por el proyecto deportivo.

“Es una linda experiencia. Desde el año pasado ya habían hablado conmigo. Esta vez tomé una decisión netamente personal. Es un lindo reto, el proyecto me convenció mucho”, señaló el ‘Capitán del futuro’.

Tapia no se guardó nada ante las opiniones sobre el nivel de la liga emiratí. “El nivel no lo pone la liga, lo pone uno mismo. Me conocen, saben lo competitivo que soy. Estoy muy contento con mi decisión. Es buena para mí y para mi entorno. Lo que piense la gente, se respeta, pero no se comparte”, apuntó con firmeza.

Además, elogió el presente de Christian Cueva en Cienciano y no descartó su regreso a la bicolor. “Sabemos que está haciendo goles y siendo importante. La constancia lo puede llevar de vuelta. Hoy estamos los que el profe Ibáñez considera que pueden aportar más”, cerró Tapia, quien ya piensa en adaptarse y rendir al máximo en su nuevo club.