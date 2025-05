¡ME RECIBIERON BIEN!

Cesar Inga habló sobre su primera experiencia con la selección peruana.

César Inga, defensa de Universitario de Deportes, vive un momento especial tras ser convocado por primera vez a la selección peruana y lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Es un hecho histórico lo que hizo el club en la Copa Libertadores, y otro sueño que cumplí es llegar a la bicolor. Me esforcé demasiado para esto”, declaró tras su primer entrenamiento con el equipo dirigido por Óscar Ibáñez.

Lee tambièn:

El zaguero reveló cómo fue su primer contacto con el técnico nacional: “Me recibió de la mejor manera, me comunicó el plan que tiene y me dio la confianza desde que llegué. Me habló mucho, incluso me dijo que había conversado con Bazalar sobre mí”.

Inga también destacó el apoyo de sus compañeros. “Hablé con Edison Flores y Andy Polo. Me dijeron que me iban a apoyar en todo el proceso. Espero aprovechar esta oportunidad y aprender de ellos”, afirmó. Sobre su futuro, no oculta su deseo de emigrar. “Desde que salí de Chimbote tengo claro que quiero jugar afuera”.