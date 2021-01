“El nueve tiene que ser mejor que Dos Santos”

Comizzo comprende demora del delantero que falta y espera hasta fin de mes.

Universitario todavía no está completo, le falta el que hace los goles. Muchos nombres hay en agenda, pero tanto administración como comando técnico no se ponen de acuerdo.

A Comizzo le gustaba el argentino Fydriszewski, pero el costó no era el indicado para la directiva que no quiere excederse en gastos económicos. Por ello, le pidió paciencia al estratega argentino y les dé tiempo, hasta fines de este mes, para contratar al delantero. El argentino comprendió, pero les pidió que no quiere errores, pues el que llegue debe ser igual o mejor que Dos Santos, a quien dejaron que se vaya.

De momento, en la ‘U’ están los nombres de Pastorini y Ortega, pero ambos no convencen al comando técnico, pero sí a la directiva. Es por ello que, en estos días deberán analizar la mejor opción para el ‘9’ crema.

La administración considera que, todavía tiene tiempo suficiente para completar su plantel, faltan dos o tres refuerzos más, pues la Libertadores empieza en abril para ellos. Pero reconocen que los jugadores en el mercado de pases se empiezan a acabar, por ello, no definen a los jugadores nacionales que llegarán.