El once ideal de 2020 de la FIFA

Los capitanes del Real Madrid y FC Barcelona son los únicos representantes de LaLiga en el equipo ideal del año.

Hace un par de años, lo habitual era ver a varios jugadores de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid copando las líneas de la alineación ideal. Incluso, en el año 2013 ocupo todas las posiciones, pero ahora, solo dos jugadores parecen sobrevivir en la élite del fútbol mundial: Sergio Ramos y Messi.

El once elegido por los futbolistas de todo el mundo está integrado por Alisson Becker (Liverpool), Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Ramos (Real Madrid), Davies (Bayern Múnich), Kimmich (Bayern Múnich), De Bruyne (Manchester City), Thiago Alcántara (Bayern Múnich/Liverpool), Leo Messi (Barcelona), Lewandowski (Bayern Múnich) y Cristiano Ronaldo (Juventus).

Además, Sergio Ramos fue el elegido por la FIFA para hablar y lo fue por su undécima presencia entre los mejores. “El secreto es mantener siempre la ilusión, la ambición y ese hambre por seguir ganando, esa es la clave. Me gusta empezar de cero todos los años, soñar con lograr objetivos nuevos para seguir mejorando como jugador. Dedico este premio a todas las víctimas del Coronavirus. Este premio es para todos. Quiero felicitar a todos mis compañeros del once ideal. Es un privilegio haber formado parte de este equipo en once ocasiones en este equipo. Este premio individual es también para mis compañeros del Real Madrid y de la selección. Sigamos luchando por este partido que vamos a ganar”.

Por último, sorprendió que Allison sea elegido para el once ideal y no como mejor portero. Fue porque el FIFPro lo eligen única y exclusivamente los jugadores, sin participación alguna de prensa, entrenadores y aficionados. Por otra parte, en el once femenino figura la española Vero Boquete y Endler; Bronze, Renard, Bright; Heath, Bonansea, Rapinoe; Cascarino, Miedema y Harder.