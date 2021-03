El “Pato” sin pelos en la lengua

Patricio Rubio afirmó que hubo jugadores que no dieron la talla lo que causó el descenso.

El descenso deportivo de Alianza Lima en el 2020 fue una de las páginas más oscuras del club. Los hinchas fueron los más afectados, pero los grandes responsables, sin duda, fueron la plantilla y la directiva.

Ahora, varios meses después, Patricio Rubio, jugador blanquiazul en la temporada pasada, reveló que el equipo se tiró para atrás cuando las papas quemaban.

“Yo siento que descendimos mal. Por secretaría no vale… Lo merecíamos. El equipo no estaba, había muchos jugadores que ya no querían, que tiraban para atrás y así se hace difícil”, comenzó diciendo el ahora jugador de la Unión Española de Chile.

“Yo por lo menos me quedo tranquilo, y la gente así me lo hace saber. Hasta el día de hoy me escriben, me hablan que ojalá vuelva algún día, me dan las gracias porque en cada partido di lo mejor y siempre estuve a disposición para tratar de que no descendiéramos”, agregó en diálogo con Catedral Hispana, un podcast de hinchas de Unión Española.