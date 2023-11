“No era la gran lesión para que estuviera casi un semestre fuera”

El presidente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga se pronunció sobre la continuidad del Sabbag en Alianza Lima. Por el momento. Pablo Sabbag no continuaría en elnclub de La Victoria y tendría que regresar al club dueño de su pase para ponerse a disposición para la próxima temporada del fútbol colombiano

Desde La Equidad disparan contra Alianza Lima. El presidente de la institución colombiana. El directivo mostró su preocupación por la poca actividad que tuvo el delantero cafetero en la segunda mitad de la Liga1 Betsson.

El atacante íntimo, que llegó en calidad de préstamo, se perdió gran parte del Torneo Clausura por una lesión, pero Zuluaga apuntó que la gravedad de esta no fue de la magnitud para que se ausentara tanto tiempo y cuestionó el departamento médico íntimo.

“No entendemos de pronto qué sucede con la recuperación de jugadores en ciertos clubes. Es decir, nosotros lo operamos y lo recuperamos, y me preocupa el departamento médico, ya que el de La Equidad es reconocido como uno de los mejores departamentos médicos del mundo según la FIFA. Entonces, cuando él vino, pudimos trabajar con Pablo y enviarlo recuperado, pero realmente no era la gran lesión para que estuviera casi un semestre fuera”.

Final perdida ante Universitario de Deportes.

Aoianza no logró ojtener el titulo del campeonato de futbol peruano 2023, perdiendo ante Universitario de Deportes.

Los balnquiazules llegaron a la final luego de ganar el Apertura y quedar primeros en el acumulado. Su rival fue Universitario, ganador del Clausura y segundo en la tabla acumulada.

El cuadro intimo empató 1-1 con los cremas en la primera final disputada en el estadio Monumental de Ate. En la segunda final jugada en Matute, Alianza cayó 2-0, perdiendo la chance de coronarse campeón 2023 y tricampeon peruano por primera vez en su historia.

