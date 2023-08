Pablo Sabbag lesionado en Alianza Lima

El delantero colombiano, Pablo Sabbag, recayó de su lesión de tobillo y no será parte del partido entre Alianza Lima contra el Cusco FC.

Malas noticias para Alianza Lima. Según información de varios medios, Pablo Sabbag será baja contra el Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Clausura. El delantero colombiano volvió a lesionarse en los entrenamientos. Sabbag volverá a estar fuera de los terrenos de juego por sus problemas en su tobillo. Además, los potrillos Juan Pablo Goicochea y Nicolás Amasifuén volverán a Perú para cubrir las bajas de Pablo Sabbag y Carlos Zambrano. Los dos juveniles vienen de participar en la Copa Mitad del Mundo en Ecuador.

En el caso de Carlos Zambrano, se sabe que estará de baja por alrededor de un mes. Esto no solo significa un grave problema para Alianza Lima, sino también para la Selección Peruana. El probablemente mejor defensa de Perú no estará en el inicio de las eliminatorias para el Mundial 2026 frente a Paraguay. Hay incertidumbre sobre quién puede reemplazar su puesto, ya que Miguel Araujo no es titular con el Portland Timbers de la MLS. Todo parece indicar que Anderson Santamaría será titular, ya que goza de continuidad con el Atlas de México.

Para el debut del técnico uruguayo, Mauricio Larriera, en Cusco, Alianza Lima no contará con varios jugadores. Están descartados Pablo Sabbag, Carlos Zambrano, Andrés Andrade, Yordi Vílchez, Franco Zanelatto y Christian Benavente quien recién regresó al Perú. No es mala suerte, ya que otros jugadores también estuvieron fuera por lesiones de todo tipo como Ángelo Campos, Gino Peruzzi, Gabriel Costa, Santiago García, incluso Bryan Reyna.

Área médica de Alianza Lima

La razón de las constantes lesiones en Alianza Lima es por la ausencia del doctor Hugo Blácido. El exfutbolista peruano, Jefferson Farfán, habría recomendado a Alianza Lima no seguir con el doctor Blácido el año pasado. El encargado en el área médica del club fue el doctor Mesarina quien recientemente salió del club.

