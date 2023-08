Tres jugadores que fueron figuras en el PSG se quedan sin foto

Tres jugadores del PSG no fueron informados de la foto oficial

Tres jugadores del Paris Saint-Germain no han sido avisados para la fotografía de oficialización del plantel.

Los futbolistas en mención son Kylian Mbappe, Marcos Verrati y Neymar, quienes no han sido convocados esta vez para la toma de imágenes de la plantilla. Es casi un hecho que la razón de la no llamada es porque dichos nombres no jugarán más para el equipo parisino.

En el, muy hablado, caso de Mbappe se sabe que el directivo mayor del club, Nasser Al-Khelaïfi ha tenido la intención de expresarle al delantero francés que extienda su contrato o que se vaya en condición de préstamo a otro equipo, pero Mbappe ya ha dado una negativa a ello.

Luis Enrique junto con Luis Campos, consejero de la institución, les han notificado a los dos deportistas que no contarán con ellos para esta temporada se viene, la cual empieza este viernes once con el partido entre el Niza contra el Lille a las dos de la tarde.

Por el lado de Marcos Verrati, se tenía conocimiento sobre su vinculamiento con el Al-Hilal con un contrato económicamente favorable por tres temporadas para el italiano de treinta años.

En el tema de Neymar, se sabe que el atacante brasileño le ha comentado su posición de no seguir jugando a la directiva del club que es de la ciudad de París.

Leer más aquí:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.