El Profesor Balán

Escribe:

GABRIEL ANGELES

1.- ¿Qué opinas del actual momento de Universitario?

Siento que la ‘U’ terminó de gran manera el torneo, reaccionamos muy tarde y perdimos puntos que nos terminaron costando el campeonato. Ese era el gran objetivo, pero ahora será distinto, tenemos un gran técnico y se han reforzado unas posiciones donde había limitaciones.

2.- ¿Las expectativas son altas con Gregorio?

Exacto, si bien llegó a mitad del campeonato, Universitario en todos los torneos tiene que ser candidato. Este año tenemos más posibilidades.

3.- Eres muy optimista…

Por supuesto. Tengo una vibra muy positiva la verdad, ahora tengo más optimismo que nunca. El equipo ya sabe lo que quiere.

4.- ¿Por qué crees que no se peleó el campeonato el año pasado?

Por muchos factores, todos tienen sus responsabilidades. Hubo problemas extra futbolísticos, cambio de administraciones, jugadores que no podían venir o se lesionaban, pero ahora este año todo ha empezado bien. Vamos a empezar el torneo como hace tiempo no se empezaba.

5.- ¿Veo que confías mucho en Gregorio?

Ha entrado con muy buen pie a la institución, tenemos a un técnico de mucha capacidad y con el perfil de ganador. Tiene una trayectoria brillante. Los técnicos jóvenes que amamos el club y el fútbol tratamos de aprender de él, deseamos adquirir sus conocimientos.

6.- ¿Qué piensa de la campaña de socio adherente que se está haciendo?

Están tratando de que regresen los socios y nuestros hinchas, es una campaña perfecta que beneficia a la institución.

7.- ¿Alguna opinión sobre la antigua administración?

Creo que eso no me corresponde opinar, soy técnico de fútbol y trato de aportar en lo que me preparé, eso le corresponde a hablar a otros. Cada uno tiene que hablar en lo que está inmerso.

8.- ¿Cuál es el perfil de jugador que le hace falta a la ‘U’ y que busca volver a tener en los más jóvenes?

Se nos ha encargado que vuelva la identificación del club. El jugador de garra, de temperamento y que no le guste perder. El jugador de Universitario siempre tiene que tener algo más, tiene que ser ganador.

9.- Como en los años anteriores…

Así es, en los años maravillosos siempre peleábamos las finales y éramos campeones. Se ha perdido un poquito eso y estamos tratando de recuperarlo. Hay que inyectar eso desde las canteras, de lo que es ponerse esta camiseta.

10.- ¿Cuánto tiempo llevas en menores?

Tengo nueve años trabajando en menores, trabajé en el Callao, en la universidad César Vallejo, IPD, tengo un poco de experiencia trabajando con chicos.

11.- ¿Hace cuánto estás en la ‘U’?

Hace dos años. Salí por el cambio de administración y ahora estoy de regreso.

12.- ¿Cuál es su objetivo a largo plazo?

Ir escalando, quemar etapas y espero algún día dirigir a nuestro glorioso primer equipo. Vamos paso a paso. Para eso hay tiempo.

13.- ¿Cómo cristalizar el objetivo de poner a estos jugadores en la reserva del equipo en unos años?

Este comando técnico que maneja Gregorio se preocupa mucho por nuestras divisiones menores, siempre está a la expectativa y atentos a nuestros talentos, viendo qué necesitamos, qué les falta y en qué tenemos que decidir. Eso es satisfactorio.

14.- ¿Qué sensaciones te deja esta clausura del año?

Muy buenas. Nuestra categoría 2010 acaba de jugar un amistoso ante Regatas. Aprovecho en invitar a los más pequeños a los talleres de verano que empiezan el próximo 4 y 5 de enero.

15.- Muchas gracias por la entrevista y muchos éxitos.

A ti gracias por la oportunidad.