Raúl Ruidiaz: El futbolista peruano con más goles en el extranjero en 2021

Delantero de nivel. Raúl Ruidíaz no deja de marcar la pauta en el fútbol extranjero. El atacante de 31 años fue el mejor goleador de todos los peruanos que juegan en el fútbol internacional. Gracias a su buena participación con el Seattle Sounders de la MLS, el ‘9’ nacional firmó un 2021 bastante placentero en el plano personal.

Raúl Ruidíaz jugó un total de 30 partidos entre el torneo regular de los Estados Unidos y la Leagues Cup. Y, juntando esos dos campeonatos, llegó a la cifra de 19 goles y 1 asistencia. El ex Universitario de Deportes participó en 20 goles con el conjunto Rave Green en toda la campaña del presente año.

Gracias a esos registros es que Ruidíaz está considerado entre los mejores futbolistas del circuito norteamericano porque la ‘Pulga’ fue incluido en el XI ideal de la MLS por su excelente performance. Compartió equipo con futbolistas de la talla del español Carles Gil, el alemán Hany Muhktar y hasta los argentinos Gustavo Bou y Valentín Castellanos.

Top 10 Goals of 2021 ✨

No. 9️⃣: Just seconds after subbing on, @RaulRuidiazM comes up with a moment of magic in Dallas! 💥 pic.twitter.com/tEHnlWuHvh

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) December 21, 2021