“El que pierde se despide del Mundial”: Fernando Martel

Fernando Martel, ex delantero chileno de Alianza Lima, analizó el duelo de hoy entre Perú y Chile por las Eliminatorias camino a Qatar 2022. El exjugador indicó que en la Roja hay jugadores que no están pasando por su mejor momento.

“Va a ser un partido complicado para ambos equipos. Creo que el que pierda se puede despedir del Mundial. Siempre fue complicado jugar contra Perú, sobre todo en Lima. Chile tenía una supremacía sobre Perú, pero eso se fue rompiendo cuando Perú fue al Mundial”, declaró el ex futbolista blanquiazul en Radio Ovación.

Asimismo, Martel habló de la Selección Chilena: “Los resultados vienen cuando hay un proceso bien hecho. En Chile hay jugadores de edad. El recambio no ha llegado todavía. Eso es lo que más complica”, comentó.

“El problema de Chile no es el técnico. El problema es que nadie quiere admitir que los jugadores ya no son los mismos. No están en su mejor momento. No todos están jugando en alto nivel y otros en la banca”, agregó el ex futbolista ‘mapocho’ de 46 años.