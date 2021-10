“Siempre es importante jugar la Libertadores”: Pablo Míguez

Pablo Míguez, volante de Alianza Lima, se refirió al buen desempeño del equipo blanquiazul de cara a la recta final de la Liga 1 Betsson 2021.

Pablo Míguez, volante de Alianza Lima, se refirió a la buena campaña del equipo y manifestó que el equipo fue agarrando confianza con el correr de los partidos.

“Estamos felices de poder estar peleando cosas importantes y porque ya se ha logrado clasificar a la fase de grupos,. Es un objetivo que ha conseguido el equipo y estamos a un paso de cerrar la Fase 2. Nos quedan 3 partidos importantes, difíciles y esperamos sumar un buen resultado ante Mannucci para poder llegar a la final”, dijo Míguez a Radio Ovación.

Sobre el liderazgo de algunos jugadores manifestó: “Hay varios jugadores grandes que han asumido ese rol. Lo importante es trasmitir, lo principal es el equipo, el grupo humano es muy bueno, muy sano y eso hace que todo sea más fácil. Eso ha sido importantísimo para estar peleando lo que estamos peleando, cada uno va aportando su granito de arena”.

Con respecto al sistema de la defensa señaló: “Este año nos encontramos con línea de 3, se fue trabajando a medida que pasaron los partidos y en lo personal me siento muy bien. Me siento seguro y los compañeros me lo hacen sentir. Creo que lo hemos venido haciendo muy bien, el equipo entendió bien cómo trabajar la línea de 3. Que no es fácil pero se viene haciendo bien y se han sacado buenos resultados”.

Al ser preguntado si esperaban pelear el título a inicio de año comentó: “Cuando arrancamos no lo pensamos pero cuando empezamos a jugar la Fase 1 nos dio confianza. No habíamos tenido una preparación larga pero hicimos una buena cantidad de puntos. Fue motivante que hayamos hecho cosas muy buenas en poco tiempo y había que seguir trabajando. Llegaron unos compañeros más y luego tuvimos un tiempo prolongado para seguir trabajando y eso se fue viendo. Fuimos agarrando confianza y con eso fuimos creciendo”.

Míguez se refirió a su futuro y a la próxima participación en la Libertadores. “Tengo contrato hasta el año que viene. Siempre es muy importante estar en la mejor competición que hay en Sudamérica, hay que prepararse. Primero hay que enfocarse en el objetivo de ahora y después pensaremos en lo que viene el próximo año pero si nos pone contentos estar en la competencia internacional”.

Por otro lado, habló de las eliminatorias y se refirió a dos excompañeros que ahora están en la selección peruana. “Siempre es bueno mirar las eliminatorias y hacer fuerza por Uruguay y por Perú, esperemos que mañana puedan ganar. En Cusco conocí a Santiago Ormeño, es una hermosa persona, muy buena gente y un gran jugador. Cuando estuvimos en Cusco siempre tenía algo diferente”.

“A uno lo pone contento la actualidad de Gabriel Costa porque es un amigo y uno quiere que le vaya bien, está en buen momento en su club y en la selección. Está muy motivado y eso es importante, ojalá le pueda tocar mañana”, agregó.

Finalmente sobre su proceso de nacionalización contó: “Estamos muy bien con eso, estamos esperando y creo que si va todo bien para noviembre ya estaríamos nacionalizados”.