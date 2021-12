El Ránking de los mejores DT del mundo por FourFourTwo

Lista selecta. A pocos días de terminar el 2021, la revista inglesa 4-4-2 (FourFourTwo) publicó un ránking oficial de los que, a su parecer, son los mejores directores técnicos del mundo. El TOP3 está conformado por Pep Guardiola, Thomas Tuchel y Jürgen Klopp, DT’s que dirigen en la Premier League, después complementan estrategas de las cinco grandes ligas y selecciones europeas.

Además, entre los diez primeros hay dos argentinos en representación de Sudamérica. Estos son Diego Pablo Simeone del Atlético de Madrid de España (7°) y Mauricio Pochettino del París Saint-Germain de Francia. (10°) Sin más preámbulos, estos son los mejores técnicos del mundo según la revista FourFourTwo (4-4-2).

Son un total de 50 técnicos quienes aparecen a lo largo del ránking, pero los más importantes son los diez catalogados anteriormente. Otra mención especial en el continente americano es la de Marcelo Gallardo. El DT de River Plate ocupa el sitio 34 gracias a su gran performance con el equipo millonario.

The 5⃣0⃣ best managers on the planet in 2021, according to, well, us…https://t.co/X1RdUaprjH

— FourFourTwo (@FourFourTwo) December 26, 2021