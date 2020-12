El regalo de Messi a Buffon

Gianluigi Buffon publicó en Instagram un mensaje para Leo Messi tras recibir dos botellas de cerveza con un significado especial.

Con motivo de los 644 goles de Messi con el FC Barcelona, Buffon recibió en casa las botellas etiquetadas con los números 514 y 515, correspondientes a los dos anotaciones que el argentino le endosó en la fase de grupos de la Champions. “Estos son mis dos pequeños regales de Leo Messi“, contó el portero de la Juve en red social.

“Representan los goles 514 y 515 de su carrera en el Barcelona. Recuerdo estos dos goles porque me causaron mucho sufrimiento ya que permitieron al Barcelona ganar 3-0 contra nosotros. Pero no puedo negar la grandeza de Messi y del Barcelona, especialmente aquella noche. El único deseo que tengo es que con esto se termine mi colección. Ok, Lionel? Cuento contigo, dos son más que suficientes”, expresó tono de broma Buffon.

Además, otros grandes porteros han mostrado sus presentes en las redes sociales. Los porteros fueron: Jan Oblak y Kepa. El guardameta del Atlético de Madrid (con tres botellas, las número 488, 595 y 614) escribió en Instagram: “Felicitaciones a Messi por su gran logro de 644 goles. Nunca me gusta encajar, pero el desafío de detenerte saca lo mejor de los porteros también. Gracias por un regalo especial”.

Por último, el portero del Chelsea por su parte también felicita a Messi “por un nuevo récord” mientras posa con la caja de cervezas que le recuerda los dos goles que encajó, en su caso los número 523 y 542.