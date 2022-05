“El secreto es estar unidos”

Técnico del Boys habla de la buena campaña de los rosados en las últimas fechas.

Escribe: CARLOS HERNANDEZ

Fotos: Raúl Bazán Chocos

Sport Boys ha entrado en una racha espectacular. Y esto se debe al trabajo de Juan Alayo, técnico que sin tener la Licencia Pro (está en trámite) y entrando como interino, ha sabido darle un rumbo a la misilera en la actual Liga 1. Y no es para menos, pues lleva cinco partidos invictos, de los cuales son cuatro victorias y un empate. Los rosados no han perdido al mando de ‘Chapita’, apodo que tenía en algún momento de su vida y como el que lo conocían. Por ello, Recordó anécdotas con Jorge Sampaoli. Por último, expresó sus metas que tiene como entrenador.

A usted siempre le gusta estar de buen humor, ¿no?

– Si claro, siempre positivo. Las derrotas duelen y si no hay cuota de positivismo es deprimente. Yo creo mucho en la energía.

¿Esa ha sido la clave para levantar al Boys?

– Confiar en ellos, hablarles frente a f rente y mostrarme tal y como soy, así como converso contigo igual soy con ellos. No cambio, no mido situaciones, me han pasado cosas duras. Hubo técnicos que me ignoraban. Los jugadores llegaron a Boys por algo, tienen que estar convencidos que están en un club grande.

¿A qué jugador le habló más para recuperarlo?

– A Edy Rentería. Es muy buena persona, estando en banca, saltaba y festejaba como todos. El mismo Chucho (Chávez), Cristian, Flores, Victor Bazán, a ellos les habló con el corazón en la mano. Tenemos un coaching y un psicólogo deportivo.

¿Qué clase de dinámicas hacen en la concentración?

– Por ejemplo, hace poco hicimos charadas. La vez pasada llevamos un mago, fue antes de enfrentar a Grau y al final dijo: “Muchachos, mañana van a ganar. Respiro una energía positiva”. Todo ese tipo de cosas suman.

¿Fue complicado vencer a Sullana?

– Sentíamos que nos estaban metiendo, por algo Sullana está arriba. El árbitro es un buen humano que se puede equivocar. Es parte del juego

¿Es verdad que se influencia en Jorge Sampaoli?

– Si, por supuesto.

¿Qué recuerdos tiene con él?

Pese a que lo tuve poco tiempo, un día me agarró en el camarín y me dijo: “Negro, si tu juegas como te he visto en menores, te subo en una. Jugamos y le ganamos a Sullana justamente y después de eso me llamaron y me dijeron que Jorge me había subido a los entrenamientos de Primera. Fue el día más lindo de mi vida. En el poco tiempo que estuvimos, sus trabajos eran muy intensos, se me vienen a la memoria sus entrenamientos y digo por ese camino quiero ir.

¿Trajo cosas nuevas al Perú?

Sus trabajos muy buenos en espacios reducidos, lo que uno no tenía en menores, pero no por los técnicos, sino por una cuestión de logística.

¿Qué más recuerda de Sampaoli?

Tuve la suerte de ir a Chile, estuve unos cuantos entrenamientos de O’Higgins ya que me invitó, me di cuenta que seguía con esa intensidad, incluso había mejorado. Lo bueno uno tiene que imitarlo, desde esa época mostraba algo distinto.

¿También estuviste con Beccacece?

Claro, con Chapita. Él era su asistente, y le ha ido muy bien.

¿Por qué le decían Chapita?

Ni idea, jaja. A mi antes también me decían Chapita, porque tenía un corte donde decían que yo parecía una Coca Cola y mi cabeza era la chapa, jaja.

¿Piensa seguir capacitándose en el extranjero?

Esa es mi meta, mi sueño. Recién estoy empezando. Hay que capacitarse día a día, viajar, ver entrenamientos, aunque por el tema económico se complica un poco. Incluso, suena un poco loco, pero estoy pensando irme a Francia en algún momento, ir y buscarlo a Jorge (Sampaoli).

La tiene clara…

Claro, en mi mente está tratar de ir a otros lados, a mirar entrenamientos, conversar con otros técnicos y seguir capacitándome.

¿Qué opina de los técnicos extranjeros en Perú?

La capacidad no tiene nacionalidad, si el extranjero viene es porque tiene méritos. Es verdad que algunos vienen y no saben por qué, pero pasa en todos lados. Creo que es parte del fútbol, así como hay técnicos buenos hay técnicos malos, yo lo que pido es oportunidad para cualquier técnico sin medir de donde sea.

¿Es verdad que dirige en buzo y en gorra por Sampaoli?

Jajaja, no. El buzo y la gorra son parte de la vestimenta del club. Tanto los jugadores como el comando técnico. Más adelante no lo sé. Hoy en día me siento cómodo así. Me acuerdo que en mi debut, estuve con una chompa de Boys y estuve con un jean. Luego del partido me puse a ver y dije por qué me puse jean y ahora digo si hay buzo tengo que dirigir así.

¿Tiene alguna cábala?

Dios y hablar con mi familia antes de los partidos me hace bien. Me cura el alma y me deja tranquilo, sus energías las siento.

¿Es verdad que lo más difícil para un técnico son los días antes de los partidos?

Justo lo conversaba con Patricio Álvarez, hay técnicos que viven el partido tres días antes, yo no, yo lo veo día a día.

La clave es amar lo que hace…

De todas maneras, es lo que amo, para esto me preparé, Gracias a Dios me está yendo bien. Tengo que trabajar duro para seguir en el camino. Fácil es llegar y lo difícil es mantenerse.

¿Es verdad que el vestuario de Boys es difícil?

Cuando nos tocó asumir este año, la frase que impusimos fue “el que no corre no juega”. Los mayores respaldaron, Cacho, Lalo, Revoredo, Chucho, Torrejón. Yo tengo ventaja, soy promoción de algunos, como de Lalo Uribe, Chucho un año antes. Y si los grandes te apoyan, con mucha más razón los más jóvenes te van apoyar. No solo yo, sino todo el comando técnico.

¿Cómo se forma usted en el fútbol?

Yo viví 8 años en Argentina, desde los 8 hasta los 16. Estuve en Argentinos Juniors, luego en Almirante Brown, mi familia también es del Callao, así que me fui a probar y tuve la suerte de quedar. En 2003 debuté, hasta el 2006 estuve en Boys y Roberto Mosquera me sacó en la purga. Pero es parte del fútbol. Después me fui a O’Higgins, Sampaoli me quiso ayudar consiguiéndome un club en la Tercera de Chile, pero justo mi hija estaba naciendo por eso no me quedé.

¿Puede Boys pelear el Clausura?

Todos los equipos pueden pelear partiendo de cero. Vamos partido a partido, creo que eso nos está ayudando.