Reynoso prestó declaraciones en concurrida conferencia de prensa.

Juan Reynoso marcó la linea en la que se encuentra él como entrenador de la seleccion peruana de fútbol. “Estamos enfocados en lo de mañana. Me veo hasta diciembre de 2025, que es mi contrato. Hasta ahí me veo”

Fue claro en la necesidad de lograr un triunfo para recuperar la moral, aunque reconoció las fortalezas del rival de este martes, lo que demuestra que aprecia a Venezuela como un equipo más fuerte que la Bicolor.

“Sí, puede ser, más aún, con los resultados. Vienen con esa moral que en el fútbol es importante. No olvidemos que Venezuela tiene hoy un presente que fue labrado en el pasado y hoy están cosechando. Venezuela tuvo muy malos momentos, pero muchos de este equipo han sido subcampeones del mundo (…) Hoy ves a esa generación, muchos de ellos jugando, pero es un poco lo que nos está faltando a nosotros, ese roce internacional que muchos lo tienen. Pero, para cosechar, tienes que pasar por malos momentos que nosotros ahora estamos pasando. Ojalá no perdamos la perspectiva“.

Reconoce que la hinchada está disconforme.

“Lo entiendo, porque yo he sido hincha. Estaré o no de acuerdo, pero lo entiendo. Creo que esa parte a todos nos hace ruido. Más que molestarnos, nos motiva. Que esté rota o no, lo dirá o lo pensará cada quien. Los que nos fueron a apoyar nos dieron su apoyo incondicional (…) Siempre será cuestión de interpretación de cada uno“.

Contacto con Lozano y posible salida de la selección.

Reynoso mencionó que se ha reunido con el presidente de la FPF y que no se ha tocado el tema de una posible termino anticipado de su contrato.

“El resultado da tranquilidad, nos surge encontrarlo. El almuerzo fue el día sábado, como siempre lo hacemos, previo a la segunda fecha FIFA. Como varias veces, lo ha invitado Agustín (Lozano). No es algo que sea distinto a otros momentos, no se habló de nada distinto. Tenemos una buena relación, fue una comida normal como si estuviéramos en otro momento. Sé que hay ese morbo“.

Finalizó diciendo que él no ha tenido ninguna comunicación respecto de una eventual salida del mando de la selección.

“Me genera sorpresa. Son una de las leyendas urbanas. Hasta hoy nadie me ha dicho nada, nadie me ha pedido algún acercamiento. Desde lo que yo este enterado, no hay nada“.

