“El título era una obligación”

Comizzo rescata entrega de sus pupilos para afrontar los partidos.

El técnico de la ‘U’, Ángel Comizzo, tiene claro que su equipo aún no consigue el objetivo principal que es el título nacional. “Es una obligación conseguir la estrella 27. Cuando yo llego hay obligaciones de título, cuando no estoy, parece que no. Este grupo tiene fortaleza. El hincha puede estar tranquilo, porque los jugadores saben que se les puede permitir cualquier cosa, menos que no se entreguen”, dijo.

El técnico reconoce que el Clausura solo son 27 puntos y será más difícil, pero en especial porque no tendrá a jugadores claves.